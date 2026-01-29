Football, gli Hard Rock Cafe italiani celebrano la 60esima edizione del Superbowl

(Adnkronos) – Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia celebrano la 60ª edizione della finale NFL, trasformando la notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio in un appuntamento speciale dedicato a tifosi, appassionati e amanti della cultura americana. In concomitanza con il match tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots che si disputerà al Levi’s Stadium di Santa Clara, i tre locali italiani proporranno esperienze culinarie, atmosfera tematica e intrattenimento dedicato per vivere insieme uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

A Roma dove l’Hard Rock Cafe festeggia la trentesima edizione della sua serata dedicata al Big Game, gli ospiti potranno seguire la diretta integrale della partita gustando i grandi classici del comfort food americano. I caratteristici Beer Buckets da 5 o 25 bottiglie accompagneranno ogni touchdown, mentre i giocatori e lo staff dei Marines Lazio e le cheerleaders e coach della SS Lazio ospiti della serata, arricchiranno l’atmosfera confermando il Cafe come punto di riferimento per la community sportiva romana. A Firenze, l’Hard Rock Cafe celebrerà la 60ª edizione del Super Bowl con il tradizionale tailgate menù e uno speciale Pre Match Entertainment del Florence Dance Center di Marga Nativo, che proporrà tre estratti coreografici contemporanei e hip hop firmati dai coreografi Angelo Egarese e Gigi Nieddu. Un momento artistico che trasformerà l’attesa del kickoff in un’esperienza immersiva e originale. A Venezia, l’Hard Rock Cafe a pochi passi da Piazza San Marco proporrà una serata dedicata al Big Game accompagnata dallo speciale tailgate menù e un pre game party con DJ set dalle ore 21:00, che accompagnerà il pubblico fino all’avvio della diretta della partita alle 00:30.

La finale NLF 2026 segna un traguardo storico: la sua 60ª edizione, attesissima non solo per la sfida sportiva ma anche per l’Apple Music Halftime Show, che vedrà protagonista la superstar globale Bad Bunny. In tutti e tre i Cafe italiani sarà possibile celebrare questo importante anniversario gustando le specialità simbolo del brand in un clima di convivialità e festa.