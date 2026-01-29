Ultime News

29 Gen 2026 Locali, scatta il piano sicurezza: controlli coordinati sul territorio
29 Gen 2026 Cremonese, nonostante le assenze cresce l’attesa per la sfida contro l’Inter
29 Gen 2026 "I deportati di Rethmar", il 30 gennaio presentazione del libro di Fiorentini
29 Gen 2026 Fioriere saccheggiate, il sindaco: "Se volete dei fiori andateli a comprare"
29 Gen 2026 Concluso progetto Flash: catalogo finale delle attività
Nazionali

Gorno Tempini (Cdp): “Pubblico-privato asset importante a sostegno imprese”

(Adnkronos) – “Il dialogo pubblico-privato e’ uno degli asset più importanti perche’ capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l’entità degli investimenti che sono necessari da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, la parte pubblica è altrettanto importante”. Cosi’ il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, che a Torino per una nuova tappa del roadshow con Confindustria per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio ha aggiunto: “bisogna che i due lati si parlino, lavorino bene, il Pnrr è esattamente un esempio virtuoso in questo senso, così come lo è stato Next Generation Eu e quindi la Cassa è importante proprio in questo contesto”, ha detto ancora il presidente di Cdp.  

