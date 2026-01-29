Job Day e Recruiting Day: prossimo appuntamento a Soresina il 19 febbraio

Lunedì 26 gennaio i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona hanno avviato l’esperienza dei Job Day e dei Recruiting Day 2026, giornate dedicate all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, organizzate in collaborazione con aziende e/o agenzie per il lavoro del territorio. Il primo appuntamento dell’anno si è svolto presso il Centro per l’Impiego di Casalmaggiore, in collaborazione con E-Work Spa, filiale di Parma, con l’obiettivo di selezionare diverse figure professionali per le aziende del territorio casalasco.

Durante il Recruiting Day sono stati realizzati 35 colloqui individuali, grazie alla presenza dei selezionatori di E-Work e al supporto degli operatori del Centro per l’Impiego che, con un intenso lavoro di squadra, sono riusciti a garantire l’organizzazione di un evento così partecipato già all’inizio dell’anno. Le posizioni ricercate hanno riguardato operai generici, magazzinieri, addetti al confezionamento e addetti alla preparazione di pasti collettivi.

Job Day e dei Recruiting Day proseguiranno nel corso dell’anno con un calendario di nuovi appuntamenti dedicati all’incontro diretto tra le imprese e le persone in cerca di lavoro. Il prossimo evento è in programma per il 19 febbraio, presso il Centro per l’Impiego di Soresina, con Start Lab – Mani alla ricerca: dove competenze, idee e futuro si incontrano, iniziativa questa volta espressamente riservata ai giovani.

Al fine di offrire loro un supporto concreto, l’evento prevede simulazioni di colloqui di lavoro individuali con la partecipazione di agenzie per il lavoro, enti formativi e imprese. Al termine dei colloqui, i partecipanti riceveranno feedback personalizzati sul curriculum vitae, sulla gestione del colloquio e su eventuali gap formativi rispetto alla professione di interesse.

“Le formule organizzative dei singoli eventi del 2026 saranno fra loro diversificate, così come le collaborazioni, ma l’obiettivo è sempre quello di offrire un supporto concreto alle persone che cercano lavoro e rafforzare le connessioni tra imprese e territorio, in coerenza con le linee strategiche che Regione Lombardia chiede ai Centri per l’Impiego di attuare su tutto il territorio regionale” sottolinea Giovanni Gagliardi, consigliere provinciale delegato al lavoro.

© Riproduzione riservata