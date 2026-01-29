Juvi, Bechi: "Livorno squadra da categoria superiore, ma noi ci crediamo"

La Ferraroni Juvi Cremona sta vivendo un momento molto positivo. I gigliati dopo il successo con Torino sono infatti arrivati a cinque vittorie di fila, ma ora è il momento di un super match contro la Libertas Livorno. I toscani sono la terza formazione del campionato e secondo coach Bechi una delle candidate al salto di categoria, ma la Juvi e il suo allenatore ci credono.

Coach Bechi in conferenza stampa: “Il Livorno è, a mio parere, la candidata numero uno per il salto di categoria per tutta una serie di motivi. Il nostro stato di forma viene dalle cinque vittorie consecutive, scontri diretti, l’entusiasmo che c’è intorno a questa nuova sfida. Ci vorrà un miracolo. Come si legge però nel ‘Guerriero della Luce’ di Coelho, qualche volta, se ci credi, i miracoli succedono”.

Difficile trovare un punto debole a questa Livorno, nel roster trova spazio anche l’ex Vanoli Matteo Piccoli, da sempre difensore instancabile, oltre ai due americani Woodson e Tiby (anch’esso ex Vanoli) molto forti per la categoria. A raccontarlo è lo stesso Bechi: “Livorno è una squadra completa che, già forte di un equilibrio consolidato, ha aggiunto il playmaker Lorenzo Penna, che un top di questa categoria. La coppia di americani, Woodson e Tiby, è assolutamente la migliore del campionato e questo si aggiunge un nucleo italiani consapevole dei loro mezzi”.

La Juvi dalla sua ha qualche acciacco da monitorare: “Da Torino siamo tornati un po’ con le ossa rotte perché Allen si è fatto male il primo tempo, perché Panni ha subito una contrattura dopo un minuto, Bartoli era fuori. Giorno per giorno monitoriamo e guarderemo a chi sarà in grado di scendere in campo, ma credo che avremo soltanto un feedback proprio sabato mattina nello shoot-around prima della gara”.

© Riproduzione riservata