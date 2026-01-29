La Cremo prosegue il lavoro in vista dell'Inter, ma gli infortuni incidono e non poco

Proseguono gli allenamenti dei grigiorossi in vista della sfida di domenica tra Cremonese e Inter, valida per la 23a giornata di Serie A. In mattinata gli uomini di mister Nicola si sono ritrovati prima delle ore 10:00 per la colazione, per poi passare al lavoro sul campo numero 4.

Al termine dell’attivazione fisica, l’allenamento è proseguito con rondò e lavoro tattico. La sessione di domani è in programma alle ore 18. Intanto il nuovo gigante grigiorosso Milan Djuric ha scelto la maglia numero 9 lasciata libera da Manuel De Luca. Il bosniaco rappresenta un’opzione in più davanti, utile sia a gara in corso sia per dare nuove soluzioni a un reparto che cerca continuità e peso offensivo, soprattutto ora che mancano i gol della coppia Vardy-Bonazzoli.

Mister Nicola intanto deve gestire anche le rotazioni considerando gli infortunati, su tutti Michele Collocolo e Warren Bondo. I due sono alle prese con problemi muscolari che li terrà out per qualche settimana.

Filtra più ottimismo per Martìn Payero. Il centrocampista argentino potrebbe rientrare con l’Inter nel match di domenica, non è da escludere poi una sua presenza dal primo minuto. Intanto sul mercato si spera di firmare il più presto possibile Marianucci dal Napoli, per concentrarsi poi sul centrocampo, vero reparto da rinforzare.

