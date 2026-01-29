Torna “A-Team” su CR1: mercato, formazione e focus sull’Inter

Torna A-Team su CR1 (canale 19), dalle 22:00 i due conduttori Eleonora Busi e Simone Guarnaccia sono pronti con molti temi per parlare della Serie A a 360°. Ospiti in studio Cristiano Tognoli e Amedeo Di Benedetto.

Si parlerà in particolare delle ultime mosse di mercato grigiorosse: dall’arrivo di Milan Djuric alla trattativa in corso per Marianucci, con un occhio attento anche a Maleh del Lecce, in netto vantaggio su Belahyane della Lazio e Thorsby del Genoa.

Spazio anche alla probabile formazione in vista del prossimo impegno: la sfida contro l’Inter. Per conoscere le ultime in casa nerazzurra ci sarà un collegamento con Filippo Tramontana volto noto di 7Gold e Top Calcio 24.

“A-Team” seguirà inoltre tutti i movimenti di mercato delle altre squadre, in una giornata di campionato extra-long, che partirà con Lazio-Genoa venerdì e si chiuderà martedì con Bologna-Milan.

