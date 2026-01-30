Cremo, il Torino si inserisce nella trattativa per Marianucci

Sono ore frenetiche in casa Cremonese, caratterizzate da una smodata attesa su più fronti. Se da un lato c’è il campo, con la preparazione del complicato match di domenica allo Zini contro l’Inter, dall’altro c’è il calciomercato.

Per il centrocampo, reparto in grosso affanno, ecco le buone notizie. Oggi è il giorno di Youssef Maleh, il centrocampista marocchino è atteso al Centro Sportivo Arvedi dopo le visite mediche e a meno di clamorose sorprese dovrebbe vestire il grigiorosso.

Si complica invece l’affare Marianucci, voluto dalla società per rafforzare la retroguardia di mister Nicola. Dopo una lunga trattativa, iniziata all’inizio della sessione invernale di mercato, manca ancora una risposta definitiva dal Napoli per il difensore classe 2004. Nelle ultime ore si è inserito il Torino nella trattativa con una proposta concreta al club partenopeo e ora la Cremonese rischia la beffa.

Brusca frenata invece per Morten Thorsby, il norvegese si allontana dalla Cremonese dopo i rumors delle scorse settimane. In uscita continuano i corteggiamenti di molte squadre di Serie B per Federico Ceccherini, in scadenza e Francesco Folino. La Cremonese non vorrebbe privarsi di quest’ultimo a titolo definitivo e sta valutando di mandarlo in prestito a farsi le ossa altrove.

Vicino a lasciare la città del Torrazzo anche Dennis Johnsen, è infatti aumentato il pressing del Palermo per portare in Sicilia il talento norvegese. La trattativa va avanti da qualche giorno, ma ora le parti sembrano molto vicine.

© Riproduzione riservata