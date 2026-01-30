Ultime News

30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
30 Gen 2026 Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato
30 Gen 2026 Cremo, il Torino si inserisce nella trattativa per Marianucci
Video Pillole

Dacia Sandero si rinnova, ora è anche ibrida

ROMA (ITALPRESS) – Dacia rinnova Sandero e Sandero Stepway, il modello più venduto del marchio in Europa, con un aggiornamento che punta su design, tecnologia ed efficienza. Nel frontale debutta la nuova firma luminosa a LED a forma di T rovesciata, collegata alla calandra ridisegnata da una linea di puntini bianchi che rafforza l’identità visiva del brand. Sul posteriore nuovi fari “pixel” a LED che accentuano la personalità dei modelli e, sulla Stepway, aumentano la percezione di robustezza. L’anima più outdoor della Stepway è sottolineata dalle nuove protezioni in Starkle, materiale non verniciato con plastica riciclata, più resistente ai graffi e con un minore impatto ambientale. Novità anche per l’abitacolo, che cresce in qualità e coerenza stilistica: le nuove bocchette dell’aria riprendono il motivo a T dei fari, mentre arrivano rivestimenti inediti, un nuovo volante e una dotazione tecnologica più ricca, con display centrale fino a 10 pollici, quadro strumenti digitale e connettività wireless per smartphone. La vera svolta però è sotto il cofano: Sandero Stepway accoglierà per la prima volta una motorizzazione full hybrid da 155 cavalli, capace di viaggiare in città fino all’80 per cento del tempo in elettrico. Debutta anche il nuovo Eco-G 120, il primo GPL con cambio automatico, che garantisce un’autonomia complessiva fino a quasi 1.600 chilometri.
tvi/mrv

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...