La sede della Fondazione Città di Cremona ha ospitato mercoledì scorso la presentazione di un libro profondo e toccante, dedicato all’esperienza di una figlia che ha accompagnato la madre nel percorso della malattia di Alzheimer. È “Dove le macchie diventano ricami” dell’autrice cremonese Chiara Carotti, per la quale scrivere è una passione che talvolta diventa divertimento e talaltra sfogo come in questo caso.

La patologia colpisce progressivamente la memoria, il linguaggio, le attività e di riflesso si ripercuote anche sui famigliari nella quotidianità della cura. I legami si trasformano ma resistono in virtù della forza di un amore antico.

L’Alzheimer è la patologia che più frequentemente conduce alla demenza, sindrome di cui è importante parlare come ha sottolineato la geriatra Simona Gentile, Direttrice sanitaria di Cremona Solidale intervenuta all’incontro.

Sul territorio sono presenti strutture sociosanitarie e altre realtà, quali il centro Alzheimer Caffè Loriana Poli presso AIMA Cremona (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), impegnate nella cura dei malati e nel supporto dei famigliari, nonché nella promozione di iniziative di sensibilizzazione.

© Riproduzione riservata