Dove le macchie diventano ricami, libro-testimonianza di Carotti sull'Alzheimer
Presentato in settimana a Cremona il libro Dove le macchie diventano ricami di Chiara Carotti, testimonianza di una figlia che ha accompagnato la madre nel percorso della malattia di Alzheimer
La sede della Fondazione Città di Cremona ha ospitato mercoledì scorso la presentazione di un libro profondo e toccante, dedicato all’esperienza di una figlia che ha accompagnato la madre nel percorso della malattia di Alzheimer. È “Dove le macchie diventano ricami” dell’autrice cremonese Chiara Carotti, per la quale scrivere è una passione che talvolta diventa divertimento e talaltra sfogo come in questo caso.
La patologia colpisce progressivamente la memoria, il linguaggio, le attività e di riflesso si ripercuote anche sui famigliari nella quotidianità della cura. I legami si trasformano ma resistono in virtù della forza di un amore antico.
L’Alzheimer è la patologia che più frequentemente conduce alla demenza, sindrome di cui è importante parlare come ha sottolineato la geriatra Simona Gentile, Direttrice sanitaria di Cremona Solidale intervenuta all’incontro.
Sul territorio sono presenti strutture sociosanitarie e altre realtà, quali il centro Alzheimer Caffè Loriana Poli presso AIMA Cremona (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer), impegnate nella cura dei malati e nel supporto dei famigliari, nonché nella promozione di iniziative di sensibilizzazione.