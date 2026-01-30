Il Ministro Lollobrigida a Soresina in visita alla Latteria

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in visita agli stabilimenti di Latteria Soresina questa mattina, accolto dal presidente Tiziano Fusar Poli, che lo ha guidato attraverso i vari settori produttivi.

Ad accompagnare Lollobrigida, l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi e il sindaco di Soresina Alessandro Tirloni. Durante il percorso il ministro ha potuto toccare con mano il processo produttivo e verificare l’andamento dei lavori realizzati con i fondi Pnrr.

Al termine, in sala assemblee, si è svolto un momento di confronto sui principali temi che riguardano il comparto lattiero caseario.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata