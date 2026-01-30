Ultime News

30 Gen 2026 Walter Veltroni a Cremona, libro e teatro in un doppio appuntamento al Ponchielli
30 Gen 2026 Il Ministro Lollobrigida a Soresina in visita alla Latteria
30 Gen 2026 Maturità, seconda prova: latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico
30 Gen 2026 Logopedia in neonatologia, convegno a Cremona
30 Gen 2026 Dove le macchie diventano ricami, libro-testimonianza di Carotti sull'Alzheimer
Economia

Il Ministro Lollobrigida a Soresina in visita alla Latteria

di Giovanni Rossi

Il presidente Fusar Poli ha guidato il ministro atttraverso i vari settori produttivi dello stabilimento. Al termine, momento di confronto sui principali temi che riguardano il comparto lattiero caseario italiano

Il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nello stabilimentto di Latteria Soresina
Fill-1

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida in visita agli stabilimenti di Latteria Soresina questa mattina, accolto dal presidente Tiziano Fusar Poli, che lo ha guidato attraverso i vari settori produttivi.

Ad accompagnare Lollobrigida, l’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi e il sindaco di Soresina Alessandro Tirloni.   Durante il percorso il ministro ha potuto toccare con mano il processo produttivo e verificare l’andamento dei lavori realizzati con i fondi Pnrr.

Al termine, in sala assemblee, si è svolto un momento di confronto sui principali temi che riguardano il comparto lattiero caseario.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...