Kia EV5, il nuovo C-SUV elettrico che rispetta l’ambiente





ROMA (ITALPRESS) – Spaziosità, comfort e sicurezza. Con il nuovo C-Suv elettrico EV5, KIA festeggia i 30 anni in Italia. EV5 sfoggia una silhouette squadrata che non passa inosservata. La firma luminosa “Star Map” e i cerchi disponibili fino a 20 pollici le donano un’ aria futuristica, ereditata dalla EV9, con dimensioni che non passano inosservate. L’abitacolo è ecosostenibile grazie a PET riciclato e bioschiuma. Abbattendo i sedili posteriori si ottiene un piano di carico di due metri, utile per ogni esigenza, dal tempo libero al lavoro. Oltre 600 litri per il bagagliaio di cui 44 litri per quello anteriore. Sotto la scocca è collocato il motore da 160 kW e la batteria da 81,4 kWh che garantiscono fino a 530 km di autonomia. Con la ricarica rapida bastano 30 minuti per passare dal 10 all’80%. Il sistema i-Pedal 3.0 permette una guida fluida a un solo pedale, mentre la suite ADAS di ultima generazione vigila su ogni manovra, dal parcheggio ai viaggi in autostrada. Con la funzione Vehicle-to-Load, l’auto può diventare un hub energetico per alimentare altri dispositivi. I prezzi: si va dai 49.750 euro chiavi in mano della Gt line ai 53.500 euro della Gt line launch edition.

tvi/mrv

© Riproduzione riservata