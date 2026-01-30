Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre

Aveva accusato l’ex marito di eccesso di mezzi di correzione, di aver compiuto atti sessuali sulla loro figlia, oggi quattordicenne, e l’aveva accusato di aver violato gli obblighi di assistenza familiare. Tutto falso. Le accuse nei confronti dell’uomo sono state tutte archiviate. Lei, invece, è finita a processo per sottrazione di minore. “Voleva cancellare nostra figlia dalla mia vita, tagliandomi fuori”, ha detto l’ex marito in aula, “ma io ho ancora tutti i diritti di essere papà”.

I fatti contestati risalgono al 2021, quando la piccola aveva dieci anni. La coppia era già divorziata dal 2015. “Non riuscivo a vedere mia figlia nonostante il tribunale dei minori avesse disposto un riavvicinamento”, ha raccontato il papà. “La mia ex moglie aveva cambiato numero di telefono e nel 2019 erano partite le sue denunce”. L’uomo ha sostenuto che nei suoi confronti non erano mai scattate misure di allontanamento, ma che i suoi legali e i servizi sociali gli avevano consigliato di non insistere nei tentativi di vedere o di mettersi in contatto con la figlia.

“Mi era stato consigliato di mettermi momentaneamente da parte per non stressare troppo la bambina, e poi temevo che la mia ex sporgesse altre denunce contro di me, magari per stalking”. Ma intanto aveva messo mia figlia contro di me, manipolandola in modo vile, tanto che la bambina non mi voleva vedere“.

Nel frattempo la donna, che aveva trovato un altro compagno, aveva cambiato residenza, portando la figlia a vivere in un’altra provincia, evitando di comunicarlo all’ex marito. “Ho saputo per caso che avevano cambiato residenza”, ha ricordato il padre della bimba.

Nei suoi confronti, tutte le accuse sono state archiviate e dal febbraio del 2023 vive con sua figlia. “E’ stata data a me in affido esclusivo“, ha detto il papà. “La mia ex moglie la vede durante incontri protetti”. A processo, la donna, 43 anni, è assistita d’ufficio dall’avvocato Michela Tomasoni. L’ex marito non si è costituito parte civile. La prossima udienza, fissata al 3 aprile, l’imputata avrà la possibilità di difendersi prima che il giudice emetta la sentenza.

© Riproduzione riservata