Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì all’incrocio tra via Castelleone con via Sant’Ambrogio. Intorno alle 17.30, due vetture si sono infatti scontrate semi-frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, due uomini di 53 e 59 anni, rimasti feriti solo in modo lieve, prima di trasportarli in ospedale per accertamenti.

Dei rilievi del caso si sta occupando la Polizia Locale di Cremona, che nel frattempo ha chiuso la strada. Gli agenti si sono quindi occupati di deviare il traffico, piuttosto congestionato nell’ora di punta.

