30 Gen 2026 Bossi (Lega): "Agazzi? Mi dispiace l'addio, non commento scelte personali"
30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
30 Gen 2026 Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato
Tg Economia – 30/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Occupati in lieve calo a dicembre
– CDP e Confindustria per le imprese, a Torino sesta tappa del roadshow
– Il nazionalismo incide sempre di più anche sulle scelte economiche
– Esenzione del canone Rai, ecco chi ne ha diritto
