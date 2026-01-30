Video Pillole
Tg News – 30/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Kevin Warsh a capo della Fed, Trump entusiasta
– Teheran “Eserciti europei considerati terroristi”
– Zelensky “Pronti per la de-escalation”, Mosca concede tregua
– Conferenza con Casapound alla Camera, scoppia il caos
– Istat, disoccupazione ancora in calo, 5,6% a Dicembre
– Allo scritto latino al Classico, matematica allo Scientifico
– Australian Open, Djokovich conquista la finale
– Maltempo, Salvini nel Messinese “Tagliare tempi burocrazia”
– Previsioni 3B Meteo 31 Gennaio

