Ultime News

30 Gen 2026 Bossi (Lega): "Agazzi? Mi dispiace l'addio, non commento scelte personali"
30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
30 Gen 2026 Scontro tra due auto all'incrocio in via Castelleone, traffico bloccato
Video Pillole

Tg News – 30/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Kevin Warsh a capo della Fed, Trump entusiasta
– Teheran “Eserciti europei considerati terroristi”
– Zelensky “Pronti per la de-escalation”, Mosca concede tregua
– Conferenza con Casapound alla Camera, scoppia il caos
– Istat, disoccupazione ancora in calo, 5,6% a Dicembre
– Allo scritto latino al Classico, matematica allo Scientifico
– Australian Open, Djokovich conquista la finale
– Maltempo, Salvini nel Messinese “Tagliare tempi burocrazia”
– Previsioni 3B Meteo 31 Gennaio
