Juvi Cremona e Libertas Livorno: sfida di alta intensità al PalaRadi sabato sera

La Ferraroni Juvi Cremona si prepara a un altro appuntamento di alto profilo, con la consapevolezza di attraversare uno dei momenti migliori della stagione per continuità di risultati, al PalaRadi arriva una Libertas Livorno che, numeri e rendimento alla mano, dimostra di essere anch’essa in un momento di forma smagliante.

In casa Juvi il clima è di entusiasmo e concentrazione. Luca Bechi non nasconde il valore dell’avversario, sottolineando come Livorno sia una squadra completa, solida, con equilibri consolidati e ulteriormente rafforzata dall’arrivo di Lorenzo Penna. Il tecnico dei gigliati mette l’accento sulla qualità del pacchetto stranieri, con la coppia Woodson-Tiby indicata come la più incisiva della categoria, e su un gruppo italiano esperto e perfettamente inserito nei meccanismi. La Juvi, pur avendo lavorato in settimana in condizioni di emergenza, vuole presentarsi con l’idea di competere contro i migliori e di provare a colpire quei pochi punti deboli che ogni squadra, anche la più attrezzata, inevitabilmente ha.

Sulla stessa linea Alessandro Panni, che parla di una sfida estremamente impegnativa contro una formazione fisica, organizzata e in uno stato di forma eccellente. Dopo tre partite giocate in una settimana, l’attenzione è anche sul recupero delle energie e sulla gestione degli acciacchi, ma l’obiettivo resta quello di allungare la striscia positiva e di mettere in difficoltà una squadra costruita per lottare fino in fondo per il vertice.

In vista della gara sono in valutazione le condizioni del capitano, mentre resta aperta anche l’ipotesi di un eventuale forfait di Kadeem Allen per motivi familiari, situazione che lo staff monitorerà fino a ridosso della palla a due.

Sul fronte opposto, Andrea Diana si aspetta una partita dura sul piano della fisicità e dell’intensità, ricordando le difficoltà già incontrate contro Cremona sia in precampionato sia all’andata. L’attenzione di Livorno sarà rivolta al controllo delle palle perse, alla protezione del rimbalzo e alla capacità di restare concentrati per tutti i 40 minuti.

Si gioca sabato 31 gennaio, ore 20.30 al PalaRadi. All’andata (26 novembre) finì 77–90, ma oggi la Juvi arriva più consapevole e quella con Livorno sembra proprio quel tipo di partita che una squadra in crescita vuole giocare.

© Riproduzione riservata