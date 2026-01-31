Ultime News

31 Gen 2026 Ora è ufficiale, Youssef Maleh è grigiorosso
31 Gen 2026 Juvi Cremona e Libertas Livorno: sfida di alta intensità al PalaRadi sabato sera
31 Gen 2026 Contrasto alla povertà sanitaria: una mozione FDI per rafforzare la rete territoriale
31 Gen 2026 Sospiro investe nel futuro: nuovo scuolabus in servizio grazie al sostegno locale
31 Gen 2026 Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa
Video Pillole

Medicina Top – 31/1/2026

MILANO (ITALPRESS) – Salute della bocca e le grandi ustioni: sono i temi della settantatreesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Giulio Rasperini, professore associato di Discipline Odontostomatologiche all’Università degli Studi di Milano; Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica Ricostruttiva del Niguarda di Milano. Nel format spazio anche al tema del giornalismo costruttivo con Assunta Corbo, giornalista e comunicatrice.

