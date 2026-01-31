Ok all'espansione di Katoen, respinta l'osservazione di Legambiente

Approvato in via definitiva dalla Giunta Virgilio nel’ultima seduta, il Piano attuativo per la trasformazione di un’area ora agricola, limitrofa al canale navigabile, in logistica, un’iniziativa della multinazionale della logistica Katoen già insediata all’imbocco dell’area fluviale. Il nuovo sito produttivo si svilupperà su un’area superiore ai tre ettari, quindi con valenza sovacomunale, in via Bastida accanto al ponte che attraversa il canale a Cavatigozzi.

Il passaggio in Giunta, dove il progetto era già stato approvato a novembre, si è reso necessario per esprimere un parere sull’osservazione arrivata da Legambiente in merito a consumo di suolo e aumento dei mezzi pesanti nella zona, peraltro già a vocazione industriale. Osservazione respinta, anche in base alle rassicurazioni di carattere ambientale contenute nel progetto che prevede la realizzazione di magazzini ad uso deposito e di una palazzina uffici con l’impiantistica necessaria allo svolgimento delle attività.

La multinazionale procederà al rifacimento dell’asfaltatura di via Bastida nel tratto tra via Riglio e l’ingresso del nuovo terminale e metterà in campo una serie di soluzioni per garantire mitigazioni ambientali attraverso rivestimenti esterni, illuminazione, fasce arboreo-arbustive, mantenimento delle aree a prato stabile e permeabilità al transito della fauna, qualificazione ecologica del verde di pertinenza, salvaguardia ed utilizzo delle specie autoctone.

Prossimo passo, per il rilascio del permesso di costruire, sarà la stipula di una convenzione tra Comune e il soggetto privato.

© Riproduzione riservata