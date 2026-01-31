Vanoli in trasferta in Sardegna con la Dinamo Sassari in cerca di punti preziosi

La Vanoli Basket Cremona decolla facendo rotta verso ovest, sorvolando il mar Tirreno per atterrare a nord della Sardegna, dove la squadra di coach Brotto sfiderà la Dinamo Sassari nel match valido per la 18ª giornata della Serie A LBA Unipol. Al Pala Serradimigni verrà alzata la ‘palla a due’ domenica 1 febbraio alle ore 16:30.

Capitan Burns e compagni arrivano al match con 4 punti in più in classifica rispetto alla Dinamo, attualmente tredicesima a quota 10 punti. Determinante in tal senso la sfida del match d’andata, che ha visto la Vanoli vincere in rimonta e sottrarre due punti importanti a Sassari in quello che fu il primo successo stagionale della squadra di coach Brotto, maturato nella prima partita del 2025/26 giocata al Pala Radi. L’esito dello scontro diretto dell’andata ha permesso dunque a Cremona di mettere un gap di 4 punti tra le due squadre, divario che la Dinamo proverà a dimezzare forte del sostegno del pubblico sardo. Al Pala Serradimigni la Dinamo ha costruito 4 dei 5 successi fin qui ottenuti in campionato, ma lato Vanoli il ricordo dell’ultima trasferta vittoriosa due settimane fa a Trento può infondere ulteriore fiducia ai biancoblu.

Rispetto al match d’andata la Dinamo Sassari è cambiata molto, a partire dalla guida tecnica. Coach Veljko Mršić è subentrato dalla sesta giornata di Serie A LBA riuscendo a invertire immediatamente la rotta: Sassari infatti non era ancora riuscita a raccogliere punti nelle prime cinque giornate di campionato con coach Massimo Bulleri in panchina. L’arrivo dell’allenatore croato ha rilanciato la squadra sarda, complici alcuni nuovi innesti a ritoccare un organico che sostiene il doppio impegno LBA – Europe Cup. La Dinamo ha superato brillantemente la fase a gironi iniziale nella coppa europea, mentre la seconda fase sta ponendo Sassari dinnanzi a qualche difficoltà in più: finora quattro sconfitte in altrettante partite per gli isolani.

Il roster della Dinamo, come detto, è stato puntellato a stagione in corso per aiutare la Dinamo a competere al meglio sia in campionato sia in coppa. Sassari ha riportato nel campionato italiano due vecchie conoscenze della Serie A LBA come Jacob Pullen – veterano visto anche a Biella, Bologna, Brindisi, Verona e Napoli – e Riccardo Visconti, rientrato in Italia dopo una breve esperienza in Spagna.

Oltre a Pullen e Visconti, sugli esterni la Dinamo ha in Desure Buie il playmaker titolare: 13.4 punti e 7.7 assist di media a gara per lo statunitense, che non solo è il miglior assistman della squadra ma anche, per distacco, dell’intero campionato. A dargli minuti di riposo c’è Alessandro Zanelli, pronto a subentrare dalla panchina a portare difesa e fosforo. Nel ruolo di guardia, Nate Johnson viene dato in dubbio per la partita di domenica per via di alcuni acciacchi fisici non ancora smaltiti del tutto, mentre dovrebbe recuperare in tempo il lituano Laurynas Beliauskas. Non sarà sicuramente del match invece Carlos Marshall jr, infortunatosi al ginocchio lo scorso dicembre. Coach Mršić farà dunque affidamento sull’esperto Marco Ceron, che nelle ultime uscite ha visto crescere il suo minutaggio a tal punto da guadagnarsi il posto in quintetto.

Spostandoci più vicino a canestro, Sassari presenta il capitano Rashawn Thomas e Andrea Mezzanotte nel ruolo di ala forte, due atleti complementari e in grado sia di aprire in campo sia di giocare in post basso. A presidiare il pitturato c’è poi un altro tandem per metà statunitense e per metà italiano, composto da Nick McGlynn e Luca Vincini. Quest’ultimo in particolare si sta rendendo protagonista di una buona stagione, tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale nel mese di novembre per gli impegni di qualificazione ai prossimi Mondiali. Completa il reparto lunghi Fadilou Seck, senegalese di formazione italiana.

L’ultimo successo strappato dalla Vanoli Cremona in casa della Dinamo Sassari risale al 3 marzo 2019. Una partita dalle mille emozioni, che sicuramente tanti tifosi biancoblu ricorderanno nitidamente, terminata 100-105 dopo un tempo supplementare. Mattatore del match Drew Crawford con una prova personale da 28 punti e 12 rimbalzi, con anche l’ex Travis Diener in doppia-doppia (11 punti e 10 assist) a trascinare la squadra dell’altro amatissimo ex di turno, coach Meo Sacchetti. Doppia cifra realizzativa anche per Peyton Aldridge (21), Michele Ruzzier (15), Mangok Mathiang e ‘Pippo’ Ricci (14). A Sassari, al tempo allenata da Gianmarco Pozzecco, non bastarono invece i 18 punti a testa segnati da Jaime Smith, Dyshawn Pierre e dell’attuale capitano della Dinamo Rashawn Thomas.

Giovanni Veronesi ha giocato per la Dinamo Sassari durante la scorsa stagione, contribuendo al raggiungimento della salvezza della squadra sarda. In Sardegna, Veronesi ha fatto registrare 5,6 punti di media con un solido 34% al tiro da tre punti e l’89% ai tiri liberi. Nei due match contro la Vanoli, invece, segnò 3 punti nella trasferta del Pala Radi, mentre al Pala Serradimigni chiuse in doppia cifra personale (13 punti). Nella gara d’andata, la sua prima da ex di turno, 10 punti e 4 rimbalzi conquistati in 32 minuti.

© Riproduzione riservata