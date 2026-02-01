Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
Partenza positiva per il Carnevale di Pescarolo, iniziato nel weekend con una giornata soleggiata e una buona affluenza. Carri allegorici, maschere e volontari hanno animato il paese, confermando una tradizione molto sentita sul territorio
Buona la prima per il Carnevale di Pescarolo, che ha preso il via questo fine settimana con una importante partecipazione e una giornata non troppo fredda e soleggiata.
Carri, maschere e allegria sono stati il filo conduttore di un evento che fa ormai parte della storia del territorio, e che richiama visitatori da tutta la provincia e anche da quelle limitrofe.
Splendide le realizzazioni artistiche rappresentate dai carri, frutto del lavoro di mesi da parte dei volontari. Ognuno di essi racconta una storia, spesso con spunti satirici o legati all’attualità, ma senza perdere il tocco di fantasia che da sempre caratterizza la manifestazione
Le piazze e le strade sono state animate dalla sfilata, trasformando il paese in un vero e proprio palcoscenico di festa. Famiglie, giovani e gruppi di amici si sono ritrovati per dare il benvenuto al Carnevale, tra risate, coriandoli e stelle filanti.
Il Carnevale di Pescarolo non è solo una festa popolare, ma anche un momento di partecipazione e condivisione sociale: associazioni locali, scuole e gruppi di volontariato hanno collaborato per allestire eventi e attività pensate per stimolare la creatività e l’inclusione, valorizzando al contempo le tradizioni del territorio.