Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione

Buona la prima per il Carnevale di Pescarolo, che ha preso il via questo fine settimana con una importante partecipazione e una giornata non troppo fredda e soleggiata.

Carri, maschere e allegria sono stati il filo conduttore di un evento che fa ormai parte della storia del territorio, e che richiama visitatori da tutta la provincia e anche da quelle limitrofe.

Splendide le realizzazioni artistiche rappresentate dai carri, frutto del lavoro di mesi da parte dei volontari. Ognuno di essi racconta una storia, spesso con spunti satirici o legati all’attualità, ma senza perdere il tocco di fantasia che da sempre caratterizza la manifestazione

Le piazze e le strade sono state animate dalla sfilata, trasformando il paese in un vero e proprio palcoscenico di festa. Famiglie, giovani e gruppi di amici si sono ritrovati per dare il benvenuto al Carnevale, tra risate, coriandoli e stelle filanti.

Il Carnevale di Pescarolo non è solo una festa popolare, ma anche un momento di partecipazione e condivisione sociale: associazioni locali, scuole e gruppi di volontariato hanno collaborato per allestire eventi e attività pensate per stimolare la creatività e l’inclusione, valorizzando al contempo le tradizioni del territorio.

© Riproduzione riservata