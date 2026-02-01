Cremonese, Morten Thorsby è sempre più vicino a vestire grigiorosso

Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Cremonese è pronta a piazzare un colpo importante a centrocampo. La società grigiorossa infatti è sempre più vicina a Morten Thorsby del Genoa.

La trattativa per il 29enne norvegese è diventata sempre più calda, soprattutto dopo il match contro i nerazzurri. Thorsby ha collezionato 13 presenze nell’attuale campionato di Serie A, condite da 2 gol e 1 assist.

Sarà proprio Thorsby il prossimo rinforzo della Cremonese, che ha necessità di aggiungere quantità e qualità in mezzo al campo. Le parti hanno trovato l’intesa, l’accordo verrà definito martedì 2 febbraio, ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Nicola è pronto ad abbracciare il nuovo rinforzo, in vista delle prossime partite più che impegnative.

