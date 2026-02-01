Cremonese, Morten Thorsby è sempre più vicino a vestire grigiorosso
La Cremonese è vicina a chiudere l’operazione Morten Thorsby dal Genoa per rinforzare il centrocampo. L’intesa di massima è stata raggiunta. Il norvegese porterà quantità e qualità alla squadra di Nicola in vista dei prossimi impegni
Dopo la sconfitta contro l’Inter, la Cremonese è pronta a piazzare un colpo importante a centrocampo. La società grigiorossa infatti è sempre più vicina a Morten Thorsby del Genoa.
La trattativa per il 29enne norvegese è diventata sempre più calda, soprattutto dopo il match contro i nerazzurri. Thorsby ha collezionato 13 presenze nell’attuale campionato di Serie A, condite da 2 gol e 1 assist.
Sarà proprio Thorsby il prossimo rinforzo della Cremonese, che ha necessità di aggiungere quantità e qualità in mezzo al campo. Le parti hanno trovato l’intesa, l’accordo verrà definito martedì 2 febbraio, ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Nicola è pronto ad abbracciare il nuovo rinforzo, in vista delle prossime partite più che impegnative.