Le pagelle di Cremonese-Inter: buono l'esordio di Youssef Maleh

di Simone Guarnaccia

Audero non è impeccabile sul raddoppio nerazzurro, mentre la difesa regge a tratti l’urto di un attacco di alto livello, con Folino tra i più positivi. A centrocampo buona la prova di Maleh, convincente all’esordio

Youssef Maleh e Davide Frattesi
Fill-1

AUDERO 5,5 – Non è preciso sulla conclusione di Zielinski che ha portato al 2-0.

FOLINO 6 – Gli avversari sono di primissimo livello, ma non sfigura e gioca una buona gara.

BASCHIROTTO 5,5 – Fa a sportellate con Lautaro e Pio, a volte però non riesce ad arginarli.

CECCHERINI 5,5 – Fatica sulle incursioni a destra di Henrique.

TERRACCIANO 6 – Da quinto a destra garantisce copertura.

ZERBIN 5,5 – Impreciso a più riprese, sfortunato nel finale sul palo.

GRASSI 5,5 – Si vede poco nella fase d’impostazione della Cremo.

MALEH 6 – Buona la prima in grigiorosso, tecnica e corsa in mezzo al campo.

PEZZELLA 5,5 – Qualche buon cross, fatica però in fase difensiva.

BONAZZOLI 6 – Fa da spalla a Vardy con qualità, anche nella gestione di palloni difficili.

VARDY 5,5 – Spreca un’enorme chance nel primo tempo, allungandosi palla di fronte a Sommer.

FAYE 6 – Il suo ingresso è positivo nel finale.

DJURIC 6 – Prende tutti i palloni alti, mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

F. MUSSOLINI sv

JOHNSEN sv

© Riproduzione riservata
