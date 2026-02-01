Le pagelle di Cremonese-Inter: buono l'esordio di Youssef Maleh
Audero non è impeccabile sul raddoppio nerazzurro, mentre la difesa regge a tratti l’urto di un attacco di alto livello, con Folino tra i più positivi. A centrocampo buona la prova di Maleh, convincente all’esordio
AUDERO 5,5 – Non è preciso sulla conclusione di Zielinski che ha portato al 2-0.
FOLINO 6 – Gli avversari sono di primissimo livello, ma non sfigura e gioca una buona gara.
BASCHIROTTO 5,5 – Fa a sportellate con Lautaro e Pio, a volte però non riesce ad arginarli.
CECCHERINI 5,5 – Fatica sulle incursioni a destra di Henrique.
TERRACCIANO 6 – Da quinto a destra garantisce copertura.
ZERBIN 5,5 – Impreciso a più riprese, sfortunato nel finale sul palo.
GRASSI 5,5 – Si vede poco nella fase d’impostazione della Cremo.
MALEH 6 – Buona la prima in grigiorosso, tecnica e corsa in mezzo al campo.
PEZZELLA 5,5 – Qualche buon cross, fatica però in fase difensiva.
BONAZZOLI 6 – Fa da spalla a Vardy con qualità, anche nella gestione di palloni difficili.
VARDY 5,5 – Spreca un’enorme chance nel primo tempo, allungandosi palla di fronte a Sommer.
FAYE 6 – Il suo ingresso è positivo nel finale.
DJURIC 6 – Prende tutti i palloni alti, mettendo in difficoltà la retroguardia nerazzurra.
F. MUSSOLINI sv
JOHNSEN sv