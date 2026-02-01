La Cremonese lotta e non molla, ma allo Zini l’Inter passa 2-0

Una gara di sacrificio, contro un avversario di primissimo livello. La Cremonese lotta per strappare un risultato positivo all’Inter, ma i nerazzurri passano 2-0 allo Zini. Decidono il match le reti di Lautaro Martinez e Zielinski.

Grigiorossi subito pericolosi: al 4’ cross dalla sinistra di Pezzella, sul secondo palo Zerbin colpisce di testa, ma mette alto. Al 6’ ci prova di testa anche Pio Esposito, su cross di Bastoni, Audero blocca. All’11’ Folino respinge di testa sui piedi di Sucic, che dal limite però spara alto. Un minuto dopo Audero sbaglia il rinvio, Lautaro Martinez calcia da fuori, la mira è larga. Al 16’ l’Inter passa: calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Dimarco, al centro dell’area Lautaro Martinez la sblocca di testa. Dopo due minuti la Cremo reagisce e ha una grande occasione con Ceccherini che, su sviluppi di corner, calcia a lato da ottima posizione. Al 28’ Vardy ha una chance enorme in contropiede, su assist di Bonazzoli, ma si allunga palla e Sommer riesce a evitare pericoli. Al 31’ gli ospiti raddoppiano con Zielinski che, da fuori area, col mancino la mette all’incrocio dei pali. Al 43’ Bonazzoli ci prova col mancino da fuori, Sommer respinge con qualche difficoltà.

Al 50’ un petardo fatto esplodere dalla curva ospite costringe Audero a cadere a terra. In campo anche Chivu a chiedere un altro tipo di comportamento ai suoi tifosi. Al 52’ Zerbin ha un’ottima chance su assist di Maleh, ma il suo tiro è debole e viene bloccato da Sommer. Al 65′ Nicola opta per il duplice cambio: dentro Djuric e Faye per Bonazzoli e Ceccherini. Al minuto 80 Thiuram ha la palla per chiudere definitivamente il match, ma di testa non trova la porta. Pochi secondi dopo Pezzella crossa col destro dalla sinistra, nessuno trova la deviazione e la palla sfiora il palo. All’84’ Zerbin ha invece la palla per riaprirla, ma colpisce un palo clamoroso calciando dal limite. Al minuto 89 Djuric salta più in alto di tutti, ma di testa non sorprende Sommer.

Seconda sconfitta consecutiva per la Cremo, che resta ferma a quota 23 punti, a +6 sulla zona retrocessione. Prossimo impegno per i grigiorossi lunedì 9 febbraio a Bergamo contro l’Atalanta.

