Folino: “Ripartiamo dalla prestazione di stasera”

Il difensore grigiorosso Francesco Folino è intervenuto nel post partita di Cremonese-Inter, sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudichi la sfida di oggi?

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte, organizzata e di qualità. Noi abbiamo fatto il massimo cercando di creare le nostre occasioni, siamo stati bravi e dobbiamo guardare avanti”.

Cos’è mancato nelle occasioni del primo tempo?

“Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo trovato dei contropiedi ed è mancato l’ultimo passo, che fosse uno stop o la finalizzazione. Sommer ha anche fatto una bella parata su Bonazzoli”.

Dopo le fatiche iniziali la Cremo è uscita, trovando diverse occasioni. Questo aiuta in vista dei prossimi impegni?

“Nei primi minuti abbiamo dovuto prendere le misure, dobbiamo continuare così: nel secondo tempo abbiamo creato tanto e dobbiamo ripartire da lì”.

Come hai vissuto lo scoppio del petardo vicino ad Audero?

“Episodio non bello, è stato veramente brutto. Per fortuna non sembra niente di grave, è solo frastornato ma si è ripreso subito ed è andata bene”.

In cosa migliorare per le prossime sfide? Si può ripartire da oggi?

“Sì assolutamente, confrontarsi e fare una prestazione del genere contro la capolista fa crescer tanto e dobbiamo ripartire da qui. Siamo una squadra che in ogni partita scende in campo mettendoci lo spirito giusto, secondo me è un momento in cui sta mancando il gol”.

