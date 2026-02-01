Ultime News

1 Feb 2026 Folino: “Ripartiamo dalla prestazione di stasera”
1 Feb 2026 Nicola: "Ho visto la mentalità che voglio dai miei ragazzi"
1 Feb 2026 Marotta sul petardo lanciato dalla curva ospite: "Tutta l'Inter condanna l'accaduto"
1 Feb 2026 Le pagelle di Cremonese-Inter: buono l'esordio di Youssef Maleh
1 Feb 2026 Zerbin: "In questo momento tutti gli episodi ci girano contro"
Cremonese

Folino: “Ripartiamo dalla prestazione di stasera”

di Lorenzo Scaratti

Le parole del difensore grigiorosso, partito titolare nel difficile match con l'Inter allo Zini

Folino ai microfoni di CR1
Fill-1

Il difensore grigiorosso Francesco Folino è intervenuto nel post partita di Cremonese-Inter, sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudichi la sfida di oggi?
“Abbiamo affrontato una squadra molto forte, organizzata e di qualità. Noi abbiamo fatto il massimo cercando di creare le nostre occasioni, siamo stati bravi e dobbiamo guardare avanti”.

Cos’è mancato nelle occasioni del primo tempo?
“Sicuramente abbiamo fatto un primo tempo in cui abbiamo trovato dei contropiedi ed è mancato l’ultimo passo, che fosse uno stop o la finalizzazione. Sommer ha anche fatto una bella parata su Bonazzoli”.

Dopo le fatiche iniziali la Cremo è uscita, trovando diverse occasioni. Questo aiuta in vista dei prossimi impegni?
“Nei primi minuti abbiamo dovuto prendere le misure, dobbiamo continuare così: nel secondo tempo abbiamo creato tanto e dobbiamo ripartire da lì”.

Come hai vissuto lo scoppio del petardo vicino ad Audero?
“Episodio non bello, è stato veramente brutto. Per fortuna non sembra niente di grave, è solo frastornato ma si è ripreso subito ed è andata bene”.

In cosa migliorare per le prossime sfide? Si può ripartire da oggi?
“Sì assolutamente, confrontarsi e fare una prestazione del genere contro la capolista fa crescer tanto e dobbiamo ripartire da qui. Siamo una squadra che in ogni partita scende in campo mettendoci lo spirito giusto, secondo me è un momento in cui sta mancando il gol”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...