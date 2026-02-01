Ultime News

1 Feb 2026 Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"
1 Feb 2026 Cremo-Inter, tutto pronto per il big match: tra i cremonesi non manca la fiducia
1 Feb 2026 Verso Cremonese-Inter: curiosità, numeri, precedenti e statistiche
1 Feb 2026 La contessa, Farinacci, il sequestro: la storia segreta di Villa Medici
1 Feb 2026 Foibe ed esodo istriano-dalmata: incontri nelle scuole per una memoria europea attiva
Meloni in visita ad agenti feriti all’ospedale Molinette di Torino, le immagini

TORINO (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita all’ospedale Molinette di Torino, ad Alessandro Calista, il 29enne agente di polizia aggredito ieri da un gruppo di partecipanti alla manifestazione a favore di Askatasuna, e a un altro appartenente alle forze dell’ordine. Ad accompagnare la premier il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

