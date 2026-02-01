Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"

In seguito agli scontri verificatisi a Torino nel corso della manifestazione pro Askatasuna, per i quali due persone sono state arrestate, i sindaci di Cremona e Crema, Andrea Virgilio e Fabio Bergamaschi, hanno preso posizione con forza.

“Chi mette a ferro e fuoco una città, assalta e ferisce le forze dell’ordine e prende di mira anche chi fa informazione è un delinquente” ha sottolineato il primo cittadino di Cremona.

“Altro che idee o battaglie: questa è violenza criminale, vigliacca, che non ha nulla da rivendicare e nulla da giustificare. Mi auguro che i responsabili vengano identificati in fretta, uno per uno, e portati davanti alla giustizia. Solidarietà piena alle forze dell’ordine, agli operatori dell’informazione, al sindaco Stefano Lo Russo e a tutta Torino”.

“Piena solidarietà alle forze dell’ordine, alla Città di Torino, ai giornalisti aggrediti” ha aggiunto il collega cremasco. “La delinquenza degli antagonisti va contrastata e isolata. E trattata per quel che è davanti alla Giustizia”.

