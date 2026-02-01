Stagione Musica del Ponchielli apertura in bellezza con l'orchestra Rai

Un idillio dedicato al grande repertorio novecentesco europeo: è il concerto proposto dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che sabato sera ha inaugurato la Stagione Musica del teatro Ponchielli riportando a Cremona la blasonata compagine a oltre dieci anni dall’ultima esibizione in città.

Il giovane e talentuoso direttore italo-tedesco Nicolò Foron ha dato il benvenuto al pubblico presentando il programma, nel quale il punto principale è la rinascita; dall’apertura sulle note de Les Offrandes oubliées, meditazione sinfonica composta da O. Messiaen nel 1930 intraprendendo un viaggio spirituale, alle Danze Sinfoniche di S. Rachmaninov passando per i Canti sulla morte dei fanciulli di G. Mahler, che hanno visto sul palcoscenico l’acclamata mezzosoprano britannica Fleur Barron, cantante eclettica vincitrice di un Grammy Award nel 2025 per la migliore registrazione operistica. Applausi in una sala gremita, con soddisfazione degli organizzatori.

Nel pubblico esponenti delle realtà attive all’ombra del Torrazzo nella formazione musicale e liutaria, quali il Conservatorio Monteverdi, l’Accademia Stauffer e Casa Stradivari, poi ancora musicisti e liutai ma anche semplici appassionati di diverse età. La Stagione Musica proseguirà il 13 febbraio segnando il ritorno al Ponchielli degli iconici Mnozil Brass, segno di un cartellone che spazia oltre la consueta classica.

