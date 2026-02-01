"Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani

Vita da prof è l’ultimo podcast lanciato dalla redazione della radioweb dell’Iis Torriani, Radio JT. Interviste degli studenti ai proff. per conoscerli “oltre la cattedra”.

Sono conversazioni tutte da godere, un confronto sereno, schietto, autentico, in cui emerge la parte più bella della scuola: la relazione, la vita, di tutta la “varia umanità” che popola l’Istituto.

Primo intervistato il prof. Michele Giardullo, due lauree, in architettura e arte, blogger, viaggiatore, autore e interprete di cortometraggi e molto, molto di più. Per sapere quel “molto di più” è necessario collegarsi al podcast “vite da prof.” che presto sarà disponibile sul canale YouTube della scuola.

Nell’autunno dell’anno scolastico 2018-19 veniva pubblicato il primo podcast della Radioweb, che avrebbe poi accompagnato la narrazione dell’Istituto attraverso gli anni della Pandemia e della post Pandemia. Erano progetti di classe senza una fissa cadenza.

Nel 2023 la Radio Torriani è stata rilanciata con un nuovo nome, Radio JT, una nuova veste grafica e una redazione stabile al lavoro in orario extracurricolare : ne sono nati talk, in versione vodcast, che hanno agganciato personaggi locali o di fama nazionale su temi di vario interesse.

È di questi ultimi mesi il lancio delle proposte della nuova redazione di Radio JT, radio on demand sul canale youtube della scuola che, al momento, segue e sviluppa tre temi: Polis, il podcast in più puntate su impegno giovanile e attualità; Apertamente il podcast che affronta il tema del disagio mentale e dell’inclusione nell’adolescenza e, infine, Vite da prof, il podcast che, facile da prevedere, farà molto parlare e chattare il mondo della scuola cremonese.

