Zerbin: "In questo momento tutti gli episodi ci girano contro"

Dopo il match dello Zini tra Cremonese e Inter, terminato per 2-0 ha parlato in conferenza stampa Alessio Zerbin.

Ti preoccupa la mancata reazione contro le big?

“Non sono d’accordo con questa affermazione, abbiamo fatto un grande primo tempo nonostante una partenza contratta. Ci siamo riorganizzati, non abbiamo mai mollato, ora tutti gli episodi ci volgono contro purtroppo”.

L’Inter ha vinto con quattro tiri in porta e due gol, voi tre e zero reti…

“Si, con squadre di questa qualità è così, oggi noi eravamo davvero pochi, sono stati più bravi. Dovremo lottare per la salvezza fino all’ultimo e non farci abbattere”.

Manca un pizzico di cattiveria forse, soprattutto in difesa?

“Forse, sappiamo che in questo campionato e nelle partite la differenza la fanno i dettagli, ma abbiamo giocato comunque contro una delle migliori squadre al mondo e abbiamo tenuto botta”.

Con il suo ingresso Djiruc ha dato un segnale a tutti, avevate un punto di riferimento importante come stazza…

“Sono un suo fan, l’ho avuto insieme anche al Monza. In partite chiuse ti da una grande mano, cambia il modo di giocare ma è un grande punto di riferimento perchè ti puoi appoggiare a lui, anche con le palle alte”.

Un commento su Maleh? Nello spogliatoio che umore c’è?

“Ha fatto una grande prestazione nonostante abbia fatto un solo allenamento con noi, ci darà una grossa mano. Sono ottimista nonostante tutto e sono d’accordo che il momento non sia dei migliori, aver messo in difficoltà l’Inter è un grande punto di partenza”.

© Riproduzione riservata