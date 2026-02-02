Ultime News

2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
2 Feb 2026 Ufficiale: Dennis Johnsen ceduto dalla Cremonese al Palermo in Serie B
2 Feb 2026 Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati
2 Feb 2026 Petardo su Audero, la società grigiorossa: "Orgogliosi della professionalità di Emil"
2 Feb 2026 Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona
Migranti, Tajani “I trafficanti di esseri umani sono criminali assassini”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sappiamo che il ciclone Harry ha provocato la morte di molte persone che partivano dall’Africa: quando denunciamo i trafficanti di esseri umani dobbiamo definirli criminali assassini, non si fa partire una barca di migranti con una barca in tempesta perché significa condannarli a morte quasi certa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del governatore Renato Schifani. “Abbiamo sempre soccorso tutti quelli che erano in mare, ma insistiamo affinché non si facciano partire: il problema va risolto a monte, perché questi signori non si preoccupano affatto che le persone fuggono da guerra e povertà ma solo di fare soldi”. xd6/xd8/vbo/mca1

