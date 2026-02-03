A Grumello successo per "I canti della Merla"

Anche a Grumello sono stati rispettati i giorni della merla. Domenica 1 febbraio la Pro Loco, infatti, ha organizzato l’evento “i canti della merla” che ha visto protagonisti il gruppo di Annicco “Stemm in grüp”, il presentatore Luigi Arli, spigliato come sempre, e il maestro grumellese Angelo Mozzi. I cantori hanno allietato il pubblico presente nel salone di Cascina Castello con canti popolari, prevalentemente sulla merla, sull’inverno e sulle tradizioni di questo periodo. Al termine, mentre cantori, presentatore, maestro e spettatori davano vita a un breve momento conviviale con dolci e vin brulé, è tornato il falò con cui è stata bruciata la vecia.

Il terzo appuntamento dell’anno per la Pro Loco sarà il carnevale, in programma domenica 15 febbraio.

© Riproduzione riservata