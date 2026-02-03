Ultime News

3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in una Rsa: a processo per peculato
3 Feb 2026 Arrestato 19enne ultras dell'Inter che ha lanciato la bomba carta verso Audero
3 Feb 2026 “Verso gli 80 anni della Repubblica": il 4 febbraio incontro in Comune
3 Feb 2026 Cna sostiene Fondazione Ponchielli: partnership tra cultura, artigianato e territorio
3 Feb 2026 Botte dal marito, vittima reticente: "E' una cosa normale nelle nostre famiglie"
Video Pillole

Albanese “Le sanzioni Usa su di me non saranno revocate facilmente”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente, da parte del governo italiano non lo so, perché non ho mai avuto nessun incontro con questo Governo. Le sanzioni non credo che verranno revocate così facilmente perché non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento, però sono fiduciosa che le cose cambieranno”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, a margine di una conferenza stampa alla Camera, risponde a una domanda sulle sanzioni statunitensi nei suoi confronti.

sat/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...