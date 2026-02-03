Apima Cremona, cambio al vertice: arriva Remagni Buoli

Non è solo un cambio di guardia, è l’evoluzione di un solco tracciato in ottant’anni di storia. Lunedì sera, l’Apima Cremona, l’associazione che dà voce e forza ai contoterzisti della provincia, ha scelto il suo nuovo timoniere: Rossano Remagni Buoli è stato eletto all’unanimità Presidente dal nuovo Consiglio d’Amministrazione. Sono stati invece eletti Vice presidenti dell’associazione Riccardo Stagnati e Massimo Danelli.

Un’elezione che profuma di continuità e futuro. Remagni Buoli raccoglie infatti il testimone da Clevio Demicheli, figura storica e amatissima che per trentasette anni ha guidato l’associazione con saggezza e polso fermo. Demicheli, nominato Presidente Onorario per acclamazione, resta in Consiglio come guida nobile, a suggellare un passaggio di consegne avvenuto in un clima di profonda stima e riconoscenza.

Le prime parole del neo-presidente tracciano una rotta chiara: l’agricoltura non è più solo questione di muscoli e acciaio, ma di bit e certificazioni. “Dobbiamo alzare l’asticella – ha detto Rossano Remagni Buoli nel suo discorso d’insediamento –. Oggi l’agricoltore ha le nostre stesse macchine. Il nostro scarto competitivo deve essere il dato. Abbiamo accumulato anni di informazioni che oggi restano chiuse nei nostri ‘zaini’ digitali. È ora di tirarle fuori, di certificarle”.L’obiettivo è utilizzare le tecnologie non solo per ottimizzare i raccolti, ma come prova documentale per dialogare con la Regione, come nella semina a densità differenziata per ottenere una gestione più flessibile e intelligente dei nutrienti: “Dobbiamo restituire un’immagine certa e numerica di cos’è l’agricoltura cremonese oggi, anche per smontare chi punta il dito senza sapere”, ha ribadito Remagni Buoli agli associati.

