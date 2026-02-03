Barbagallo (Uilp) “Chiederemo di istituire il servizio civile per gli anziani”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiederemo di istituire il servizio civile per gli anziani. Avere dato ai giovani lavori socialmente utili” ha creato “precariato e non sappiamo come saranno le pensioni nel prossimo futuro. Quindi dobbiamo fare in modo di utilizzare le risorse umane che abbiamo e i pensionati sono una risorsa, non un costo. Hanno sempre dato sostegno alle famiglie, sia fisicamente quando accudiscono i figli e gli ammalati, e in particolare economicamente, nonostante le pensioni molto basse”. Così Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati, a margine del convegno nazionale “Il Servizio Civile delle Anziane e degli Anziani Attivi” al CNEL. “Oggi il governo è qua, ci dirà cosa ne pensa. Tutti mi hanno sempre detto che è una bella idea, vediamo se la potremo mettere in pratica”

