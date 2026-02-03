Cna sostiene Fondazione Ponchielli: partnership tra cultura, artigianato e territorio

Cna di Cremona entra a far parte dei nuovi sostenitori del teatro Ponchielli, rafforzando il proprio impegno nella promozione della cultura, dello sviluppo del territorio e delle eccellenze artigiane locali.

Con questa partnership, Cna Cremona conferma la propria visione di forza sociale capace di valorizzare iniziative culturali in grado di attrarre visitatori e turisti, favorendo la crescita economica e l’attrattività della città. “Sostenere la Fondazione teatro Ponchielli significa investire nella cultura e in uno dei più significativi driver di sviluppo culturale e turistico del nostro territorio”, ha dichiarato Marcello Parma, Presidente Cna Cremona.

Grazie a questa iniziativa gli associati potranno beneficiare di agevolazioni sul costo dei biglietti per tutti gli spettacoli. In particolare, i liutai iscritti all’associazione avranno un accesso agevolato per la partecipazione alla stagione musicale 2026: un segno concreto di attenzione verso le professionalità locali e le tradizioni artistiche che caratterizzano Cremona.

Questa collaborazione evidenzia anche il legame tra il mondo artigiano e la produzione teatrale. Macchinisti, elettricisti, sarti, fonici, tecnici e impiantisti, così come falegnami, pittori e decoratori – tutti professionisti dell’artigianato locale – sono parte integrante della scena teatrale, contribuendo alla realizzazione degli spettacoli, alla qualità delle rappresentazioni e alla cura del maestoso edificio a cui tutti i cremonesi sono intimamente legati. La Cna di Cremona e il teatro Ponchielli puntano così a promuovere nuove progettualità che mettano in rete creatività, arte e competenze artigiane.

“Con il nostro sostegno alla Fondazione vogliamo sottolineare il ruolo della Cna non solo come motore economico, ma anche come promotrice di iniziative culturali in grado di valorizzare il territorio, le competenze artigiane e le relazioni sociali”, ha concluso Parma.

Per restare aggiornati su tutte le iniziative, gli associati Cna riceveranno newsletter dedicate, mentre il logo dell’associazione sarà visibile tra i partner della Fondazione Teatro Ponchielli, simbolo di un impegno condiviso tra cultura, impresa e comunità.

