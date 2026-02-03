Concorso musicale Enrico Arisi: a Vescovato aperte le iscrizioni per la 32esima edizione

Tutto pronto per la XXXII^ edizione del “Concorso Musicale Enrico Arisi”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Vescovato con la collaborazione dei Comuni di Vescovato, Ostiano, Pescarolo, Grontardo, Gadesco Pieve Delmona, del Kiwanis Club di Cremona e dall’Associazione Junion Band di Scandolara Ripa Oglio.

Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 31 marzo, con le audizioni he si terranno a Vescovato, Ostiano, Ca’ de’ Mari, Pescarolo e Levata nei giorni 20, 21 e 22 aprile.

La manifestazione, ideata nel 1995 dal prof. Giuseppe Riccucci, ogni anno convoglia nel cremonese centinaia di giovani musicisti, nel nome del trombettista vescovatino Enrico Arisi (Vescovato 10/08/1899 – Bologna 16/10/1960).

Strumentista, solista, compositore e didatta, ricordato come la tromba di Toscanini, Arisi fu prima tromba presso l’orchestra del Teatro alla Scala di Milano, presso l’orchestra dell’Arena di Verona, insegnante presso il Conservatorio di Musica Giovanni Battista Martini di Bologna, tra i primi a eseguire in Italia (1950) il Concerto Brandeburghese n. 2 di Johann Sebastian Bach, in assoluto una delle pagine più difficili del repertorio trombettistico di tutti i tempi.

Dal Concorso Arisi sono passati, musicisti di prim’ordine tra cui, solo per fare qualche nome, Omar Tomasoni, attualmente prima tromba solista dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, Guido Gudarelli, prima tromba dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Emanuele Caporali, ancora giovanissimo talento particolarmente attivo come concertista tramite l’associazione Piano Friends.

Per informazioni: concorso.arisi@icvescovato.edu.it – www.icvescovato.edu.it

