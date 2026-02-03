Cremona, Winter School a Musicologia

Il 9 e 10 febbraio il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali organizza due Winter School, giornate di orientamento disciplinare per studenti e studentesse delle scuole superiori dedicate al tema della ‘memoria e oblio’, per affrontare il ruolo delle scienze musicologiche e umanistiche nella comprensione del mondo di ieri e di oggi.

Il 9 febbraio la Winter School (“Memoria e oblio: linguaggi musicali e identità collettiva”) è dedicata nello specifico alla Musicologia e al Restauro ed avrà come keynote speaker Gabriele Rossi Rognoni, docente di Musicologia e Storia della Musica dell’Università “Sapienza” di Roma e curatore del Museo del Royal College of Music di Londra.

Il 10 febbraio la giornata sarà dedicata alle Lettere e ai Beni Culturali (Memoria e oblio: forme culturali e identità collettiva”): aprirà la giornata la keynote lecture di Gianni Canova, docente di Storia del Cinema, ex rettore dell’Università IULM e critico cinematografico.

