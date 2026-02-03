Da Volvo Trucks Italia una campagna sulla cultura della prevenzione sul lavoro

ROMA (ITALPRESS) – In un panorama nazionale dove la sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità sociale, Volvo Trucks Italia intende dare il proprio contributo non solo attraverso la tecnologia ma promuovendo una vera e propria cultura della prevenzione. “Da sempre la nostra visione supera i confini della meccanica e della tecnologia per mettere al centro la persona. Come nel 1959 abbiamo rivoluzionato la sicurezza stradale donando al mondo il brevetto della cintura a tre punti, allo stesso modo avvertiamo la responsabilità di promuovere la tutela della vita in ogni ambiente professionale. Il nostro impegno per il benessere psicofisico non si ferma alla strada, ma abbraccia le nostre officine e ogni contesto in cui il lavoro deve essere sinonimo di dignità e protezione”, si legge in una nota. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e il settore dell’autotrasporto, Volvo Trucks Italia ha realizzato la campagna video “Un istante, due destini”. Si tratta di un racconto simbolico che esplora il confine sottile tra una giornata di lavoro ordinaria e un incidente che può cambiare la vita.

(Fonte video: Volvo Trucks Italia)