Deepfake & dark web, l’economia dell’inganno

ROMA (ITALPRESS) – L’Intelligenza artificiale realizza falsi sempre più reali. L’economia clandestina li trasforma in business. Deepfake e dark web sono due fenomeni diversi ma sempre più correlati. Da una parte la capacità di clonare volti e voci umani con un realismo impressionante, dall’altra il lato più oscuro del web, un mondo sommerso dove è possibile scambiarsi dati rubati, servizi e “pacchetti” per truffe e ricatti. Un salto di qualità dell’inganno: contenuti credibili, su misura, pronti a colpire persone e aziende. Ma, soprattutto, immediatamente monetizzabili. La domanda sempre più ricorrente è “come possiamo difenderci?”. Un quesito che riguarda aziende grandi e piccole ma anche ciascuno di noi, in ogni momento della nostra giornata.

abr/gtr