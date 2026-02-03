Eco The Photovoltaic Group investe nell’agrivoltaico con il Basket Bond Filiera Lombardia

ECO The Photovoltaic Group è tra la prime imprese beneficiarie di ‘Basket Bond Lombardia’, il programma di Regione Lombardia che facilita l’accesso delle PMI al credito alternativo per investimenti che si distinguono per la loro rilevanza in tema di crescita, innovazione e sostenibilità. L’iniziativa è finanziata dal Programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021–2027 di Regione Lombardia – Azione 2.6.1 “Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile”.

L’operazione prevede l’emissione di un minibond da 4,5 milioni di euro, uno dei valori più alti approvati al momento tra le imprese beneficiarie, con durata di 7 anni, destinato a finanziare la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 4,5 MWp a Covo (BG), sviluppato da Eco Fotovoltaico e Eco R&D in collaborazione con Sole d’Oro Società Agricola, tutte e tre società di ECO The Photovoltaic Group. Il progetto, realizzato sotto il marchio Agritalyco, rientra nella strategia a lungo termine del Gruppo, volta a creare dei modelli ottimizzati ed economicamente sostenibili per l’integrazione di produzione di energia rinnovabile e agricoltura di pregio.

Questo importante risultato testimonia la solidità e la lungimiranza del Gruppo, supportate da bilanci positivi e, negli ultimi anni, da previsioni di ulteriore evoluzione, elementi che hanno permesso di affrontare con esito favorevole un articolato e rigoroso processo di valutazione finanziaria previsto dalla misura.

La misura Basket Bond Filiera Lombardia consente alle imprese di emettere minibond successivamente aggregati in un portafoglio e collocati presso investitori istituzionali, beneficiando di una garanzia pubblica regionale e di un contributo a fondo perduto per la copertura di parte dei costi di emissione. L’obiettivo è facilitare l’accesso a finanziamenti a medio-lungo termine per progetti con un impatto concreto sulla competitività e sulla transizione sostenibile delle filiere produttive lombarde.

L’impianto di Covo rappresenta un progetto pilota ad alto valore dimostrativo, pensato per validare su scala reale un modello agrivoltaico integrato, replicabile e orientato ad un più ampio sviluppo. I ricavi energetici dell’impianto sono attesi a partire dal 2027, mentre quelli agricoli dal 2028, a conferma di un modello economico sostenibile, orientato alla creazione di valore nel medio-lungo periodo.

L’iniziativa nasce dall’esperienza maturata dal Gruppo con un impianto sperimentale già realizzato in Emilia-Romagna e costituisce il primo tassello di una nuova linea di business

che ECO The Photovoltaic Group intende sviluppare su scala nazionale. Sono già stati individuati terreni idonei per ulteriori sviluppi, con un obiettivo complessivo di circa 40 MW di potenza installata e 60 ettari di coltivazioni.

L’adesione al Basket Bond è stata presentata ufficialmente alcuni giorni fa a Palazzo Lombardia, nel corso dell’evento “Quota Lombardia e Basket Bond Lombardia – strumenti per crescere e competere”, alla presenza di istituzioni, investitori e stampa economico-finanziaria.

Con questa operazione, ECO The Photovoltaic Group conferma la propria strategia di crescita responsabile e la volontà di contribuire allo sviluppo di una nuova filiera agrivoltaica nazionale, capace di coniugare innovazione tecnologica, tutela del territorio e competitività industriale.

