Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo

Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo dopo il lancio del petardo che ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero. A deciderlo è stato il ministro Piantedosi: “A seguito dei gravi disordini verificatisi nel corso dell’incontro di Serie A che si è disputato a Cremona il 1 febbraio 2026” fa sapere il Viminale “il ministro ha imposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter fino al 23 marzo 2026, nonché il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia”.

Il provvedimento preso dal Ministro- si legge sul Corriere della Sera- è finalizzato a “garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive”. Le trasferte vietate sono quindi quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo di domenica prossima e quelle di Lecce e Firenze.

