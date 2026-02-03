Sequestrato stabilimento per produzione clandestina di sigarette nel Padovano

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Palermo, con il supporto operativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell’illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Nel dettaglio, nel quadro di un intervento coordinato dalla Procura Europea (E.P.P.O.) – sede di Palermo, le Fiamme Gialle hanno individuato, in un sito ubicato a Vigonza (PD), un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione di una linea di produzione su larga scala. Oltre 1 milione di euro il valore dell’impianto, in grado di produrre, ogni giorno, circa 2 milioni di sigarette. All’interno dello stabilimento, insistente su un’area totale di circa 5.000 metri quadrati, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5,5 tonnellate di sigarette, 16 tonnellate di tabacco, 14 bancali di precursori, tra cui materiali per il confezionamento dei pacchetti di sigarette con i loghi di rinomate case di produzione (Marlboro Red, Marlboro Gold e L.M), nonché un autocarro utilizzato per il trasporto delle stesse.

