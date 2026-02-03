Sicurezza, due mozioni in Regione. Ventura (FdI): "Potenziale le politiche sul territorio"

Il tema della sicurezza torna protagonista a Regione Lombardia e lo fa con il commento del consigliere di Fratelli d’Italia e cremonese Marcello Ventura a due mozioni dedicate alla legittima difesa e alla protezione degli operatori.

“La sicurezza non può essere relativizzata né piegata a interpretazioni ideologiche – spiega Ventura -. Quando un cittadino è costretto a difendere la propria abitazione o quando un appartenente alle Forze dell’Ordine subisce un’aggressione mentre svolge il proprio servizio, lo Stato ha il dovere di assumere una posizione netta e riconoscibile”.

“Il primo atto – evidenzia Ventura – nasce dal grave episodio verificatosi il 14 gennaio 2025 a Lonate Pozzolo, dove un giovane ricercatore ha reagito a un tentativo di rapina all’interno della propria casa. In una condizione di pericolo concreto, ha agito per salvaguardare la propria incolumità e quella dei familiari. Situazioni di questo tipo impongono alle istituzioni di ribadire con chiarezza che la legittima difesa è prevista dall’ordinamento e che chi subisce un’aggressione merita vicinanza e tutela“.

“La seconda mozione – prosegue – riguarda i gravi disordini avvenuti il 31 gennaio 2026 a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, degenerata in violenze organizzate che hanno portato al ferimento di un agente, con un martello, e di oltre cento uomini e donne in divisa. Il diritto di manifestare non può mai trasformarsi in attacco allo Stato o in una minaccia per la sicurezza pubblica“.

Ventura richiama inoltre l’attenzione su un quadro nazionale preoccupante: “Nel corso del 2024 si sono registrati più di 2.600 episodi di aggressione fisica ai danni delle Forze dell’Ordine. Dati che non possono essere ignorati e che richiedono risposte concrete, soprattutto nei territori – come il Cremonese – dove cittadini e amministratori chiedono maggiore presidio, prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità e degrado”.

Le mozioni presentate da Fratelli d’Italia impegnano la Giunta regionale a potenziare le politiche di sicurezza territoriale, a garantire assistenza legale e sostegno psicologico alle vittime e ai loro familiari, a rafforzare le azioni di contrasto alla microcriminalità e a sostenere l’iniziativa del Governo volta a incrementare le tutele operative e procedurali per le Forze dell’Ordine, nel pieno rispetto della legalità e senza alcuna forma di impunità.

“Regione Lombardia – conclude Ventura – deve continuare a dimostrare attenzione e concretezza nei confronti dei cittadini onesti e di chi ogni giorno garantisce la sicurezza delle nostre comunità. Legalità, ordine e giustizia rappresentano valori imprescindibili per la convivenza civile. Su questi temi Fratelli d’Italia mantiene una linea chiara e coerente, sostenendo l’azione del Governo e offrendo risposte reali anche ai territori, anche come il Cremonese, che chiedono sicurezza e certezze“.

© Riproduzione riservata