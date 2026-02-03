Torna "Il Bontà", Cremona capitale dell'enogastronomia italiana

L’enogastronomia italiana d’eccellenza torna protagonista a Cremona con “il BonTà & Gusto Divino”, in programma dal 21 al 23 febbraio 2026 presso la Fiera di Cremona, quando i padiglioni si trasformeranno in un microcosmo dove la materia prima diventa cultura e il sapore si fa narrazione. Un appuntamento che celebra la straordinaria tradizione italiana che dagli ingredienti di altissima qualità e riconoscibilità, è valsa alla nostra cucina il primato di Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, conferito nel dicembre scorso. Dagli stand agli eventi, la tre giorni trasformerà la città nel cuore pulsante del gusto tricolore.

La kermesse, che nella passata edizione ha visto la presenza di oltre diecimila visitatori, trasformerà tutte e tre le giornate in un percorso sensoriale del gusto che vedrà la partecipazione di 150 espositori provenienti da tutta Italia. L’evento, concepito come un viaggio geografico attraverso la penisola, spazia dai sapori intensi del Nord alla ricchezza delle tradizioni del Sud, passando per il patrimonio gastronomico del Centro. Ogni espositore porta con sé un frammento di territorio: le marmellate artigianali che sanno di frutta maturata al sole, l’olio capace di esaltare la semplicità di un tarallo, la complessità aromatica del cioccolato e la delicatezza della pasta fresca. È un coro di voci produttive che include miele, spezie, agrumi, conserve, salumi e un’ampia selezioni di altri prodotti gastronomici, offrendo una panoramica completa sulla biodiversità che rende unico il nostro Paese. Il viaggio dei sapori si apre anche agli estimatori dei nettari e dei luppoli, la manifestazione infatti riserva un’intera area dedicata all’approfondimento sensoriale volto a indagare l’evoluzione delle birre artigianali, mentre un fitto calendario di masterclass accoglierà gli amanti del vino in uno spazio pensato per l’ascolto e la scoperta nell’area Gusto DiVino, con le migliori etichette di tutta Italia.

Non manca anche per questa edizione un palinsesto di eventi pensato per approfondire la conoscenza di ciò che mettiamo in tavola. Nell’Area Eventi e in quella Masterclass, i visitatori potranno partecipare a show cooking, laboratori sensoriali e degustazioni guidate. Proprio in questo solco di eccellenza si inserisce il Premio BonTà, il prestigioso riconoscimento che la fiera assegnerà alla realtà che più di ogni altra ha saputo distinguersi per l’equilibrio tra qualità superiore, slancio innovativo e capacità di valorizzare il proprio territorio d’origine.

Inoltre, “il BonTà & Gusto Divino” non resta confinato all’interno dei padiglioni fieristici, ma sceglie di abbracciare il territorio con l’iniziativa “il BonTà in Tavola”, trasformandolo in un ristorante diffuso, coinvolgendo attivamente il tessuto urbano e i ristoratori locali nella creazione di piatti e menù tematici. Ogni ricetta sarà un omaggio alle eccellenze regionali, costruita attorno ai prodotti Dop e Igp lombardi, invitando cittadini e visitatori a sedersi a tavola per scoprire il talento degli chef cremonesi. Il calendario 2026 si conferma così un itinerario immersivo e sapientemente articolato, capace di intrecciare saperi, territori e piaceri del palato in un’unica, indimenticabile narrazione.

© Riproduzione riservata