Vannacci lascia la Lega, il messaggio a Salvini: "La mia strada è un'altra"

Roberto Vannacci pronto a lasciare ufficialmente la Lega: la decisione verrà formalizzata a breve, probabilmente nel corso del Consiglio federale della Lega. Il divorzio, tra il generale e il segretario, sarebbe l’esito di un faccia a faccia tra di due e di vari contatti tra i due negli ultimi giorni.

In particolare, Vannacci aveva depositato il simbolo di un possibile nuovo movimento politico chiamato ‘Futuro Nazionale’ (un simbolo con un’ala tricolore) presso l’Ufficio brevetti europeo, alimentando voci di una possibile scissione dalla Lega e della creazione di una nuova formazione politica. Vannacci -secondo il Corriere- avrebbe inviato un messaggio a Salvini con scritto: “Ti voglio bene ma la mia strada è un altra”. Il 24 gennaio il generale aveva depositato il simbolo di “Futuro nazionale”.

Sul territorio cremonese nei giorni scorsi c’era stato lo scossone di Simone Agazzi, già segretario della Lega casalasca e militante di lungo corso, che aveva abbandonato il Carroccio.

