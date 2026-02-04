Video Pillole
Agrifood Magazine – 4/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, dalla Commissione nuovi bandi per l’agroalimentare
– Agricoltura, più cooperazione tra Italia e Germania
– Carrello della spesa, gli italiani scelgono cibo sano e proteico
– Olio d’oliva, svolta nei prezzi dopo due anni di rincari
