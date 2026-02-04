Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Video Pillole

Agrifood Magazine – 4/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, dalla Commissione nuovi bandi per l’agroalimentare
– Agricoltura, più cooperazione tra Italia e Germania
– Carrello della spesa, gli italiani scelgono cibo sano e proteico
– Olio d’oliva, svolta nei prezzi dopo due anni di rincari
