Barachini “Da Primo Piano Europa contributo a informazione più chiara sull’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo in un momento strategico nei rapporti fra Stati, nei rapporti conl’Europa e tra l’Europa e il mondo. Raccontare l’Europa agli italiani oggi è fondamentale. Questo nuovo format può essere un contributo determinante nel raccontare l’Europa agli italiani in maniera diversa, avvicinandoli con un linguaggio più coinvolgente e più chiaro”. Lo afferma Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

