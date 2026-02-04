Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Barachini “Da Primo Piano Europa contributo a informazione più chiara sull’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo in un momento strategico nei rapporti fra Stati, nei rapporti con
l’Europa e tra l’Europa e il mondo. Raccontare l’Europa agli italiani oggi è fondamentale. Questo nuovo format può essere un contributo determinante nel raccontare l’Europa agli italiani in maniera diversa, avvicinandoli con un linguaggio più coinvolgente e più chiaro”. Lo afferma Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa Italpress, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

xf4/sat/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...