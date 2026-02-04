Ultime News

4 Feb 2026 Semafori e illuminazione: si prepara la gara per scegliere il nuovo gestore
3 Feb 2026 Il 'caso Vannacci' non tocca i leghisti cremonesi: "Sulla stessa linea di Salvini"
3 Feb 2026 Tragedia sui binari a Soresina: morta una donna investita dal treno
3 Feb 2026 Centropadane Engineering, Mariani: "Il centrodestra chieda spiegazioni a Brescia"
3 Feb 2026 Svuotò il conto dell'anziana madre ricoverata in Rsa: a processo per peculato
Video Pillole

Borsellino “Con Primo Piano Europa l’Italpress raddoppia l’informazione sull’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Italpress raddoppia il suo spazio informativo sull’Unione Europea. Al settimanale Qui Europa si affianca un magazine di approfondimento, Primo Piano Europa, che è uno spin-off di Primo Piano, il primo programma al quale l’agenzia Italpress e Claudio Brachino hanno dato vita ormai alcuni anni fa. Con questo spazio di approfondimento daremo voce all’Europa vista dagli eurodeputati italiani, poi anche spazio ai territori grazie all’accordo con il Comitato delle Regioni, e una rubrica fissa con SWG-Polling Europe”. Lo afferma Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’Italpress, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

