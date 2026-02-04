Borsellino “Con Primo Piano Europa l’Italpress raddoppia l’informazione sull’Ue”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Italpress raddoppia il suo spazio informativo sull’Unione Europea. Al settimanale Qui Europa si affianca un magazine di approfondimento, Primo Piano Europa, che è uno spin-off di Primo Piano, il primo programma al quale l’agenzia Italpress e Claudio Brachino hanno dato vita ormai alcuni anni fa. Con questo spazio di approfondimento daremo voce all’Europa vista dagli eurodeputati italiani, poi anche spazio ai territori grazie all’accordo con il Comitato delle Regioni, e una rubrica fissa con SWG-Polling Europe”. Lo afferma Gaspare Borsellino, direttore responsabile dell’Italpress, a margine della presentazione di Primo Piano Europa, nuovo format tv dell’agenzia di stampa, presso l’ambasciata italiana a Bruxelles.

