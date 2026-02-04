Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 4/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Hamnet – Nel nome del figlio”, un film di Chloe Zhao
– “Agata Christian – Delitto sulle nevi” con Christian De Sica e Lillo
– “Lavoreremo da grandi”, il ritorno di Antonio Albanese
– “L’infiltrata”, thriller di Arantxa Echevarria
mgg/azn
© Riproduzione riservata