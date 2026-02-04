Ultime News

4 Feb 2026 Da cliente a ladro: a processo per il furto nello studio della consulente del lavoro
4 Feb 2026 La Torre tra i migliori nella gara con Livorno: “La svolta? Restare uniti dopo gli errori”
4 Feb 2026 "Siamo del ministero", ma l'altro è un agente: minacce e violenza dopo l'incidente
4 Feb 2026 Bombe carta allo Zini: multa da 50mila euro all'Inter e diffida specifica
4 Feb 2026 Petardo contro Audero: per il 19enne interista chiesti i domiciliari
Cinema & Spettacoli Magazine – 4/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– “Hamnet – Nel nome del figlio”, un film di Chloe Zhao
– “Agata Christian – Delitto sulle nevi” con Christian De Sica e Lillo
– “Lavoreremo da grandi”, il ritorno di Antonio Albanese
– “L’infiltrata”, thriller di Arantxa Echevarria
