Corso Garibaldi, fioriere rimesse a nuovo per 23mila euro

Nella scorsa edizione Corso Garibaldi non è stato interessato dai banchi della festa del Torrone, ma potrà tornare ad esserlo nelle prossime annate, rivedendo l’organizzazione spaziale della festa. L’amministrazione comunale – e in particolare il titolare del Commercio Luca Zanacchi – risponde ad una interrogazione dei consiglieri Jane Alquati, Alessandro Portesani, Cristiano Beltrami e Andrea Carassai, sulla situazione di corso Garibaldi, dove il commercio è da anni in sofferenza.

La mancanza di eventi che possano aumentare la frequentazione di cremonesi e visitatori lungo questo asse stradale è una delle lamentele ricorrenti, oltre all’arredo urbano. E a questo proposito, Zanacchi rivela che sono stati spesi 23mila euro per le nuove fioriere (da una delle quali sono stati strappati dei fiori come ha di recente stigmatizzato il sindaco), un’operazione di manutenzione straordinaria consistita nella posa di due nuove installazioni acquistate da Aem con panche semicircolari, con “funzione di generare nuove zone di sosta e ombra portando elementi a verdi capaci di migliorare la vivibilità del tratto pedonale interessato dall’intervento”.

All’interno di esse sono state piantumate essenze ed è stata riqualificata anche la fioriera più grande all’intersezione con corso Campi, con sostituzione del verde.

“E’ intenzione dell’amministrazione procedere nel tempo con ulteriori interventi coerenti con quanto messo a terra fino ad ora”, assicura Zanacchi, che ricorda inoltre come non siano stati segnalati guasti all’illuminazione pubblica e al momento tutti i corpi illuminanti funzionino. Eventuali modifiche saranno valutate nell’ambito del progetto di riordino del servizio che sarà messo a gara nei prossimi mesi.

